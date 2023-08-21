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F-16 Falcon für die Ukraine

21.08.2023 RK
Dänische F-16A landet im litauischen Šiauliai
Dänische F-16A Fighting Falcon landet im litauischen Šiauliai (Foto: NATO)

Dänemark und die Niederlande werden der Ukraine F-16A/B Fighting Falcons aus ihren Beständen liefern, die USA haben das Einverständnis dazu gegeben.

Die Ukraine bekommt F-16 Kampfflugzeuge aus den Niederlanden und Dänemark, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski freut sich über diese neue Entwicklung im Krieg gegen Russland. Holland und Dänemark ersetzen ihre F-16A/B Kampfflugzeuge aus den 1980er Jahren mit modernen F-35A Kampfjets, die beiden Länder sind daher bereit, gebrauchte F-16 and die Ukraine abzugeben. Bevor die Jets an die Ukraine übergeben werden, müssen die ukrainischen Piloten auf dieses Muster umgeschult werden. Das technische Personal muss ebenfalls auf der F-16 ausgebildet werden. Laut Medienberichten wird die Niederlande bis zu 42 F-16 and die Ukraine abgeben und Dänemark würde neunzehn F-16 liefern. Die Ausbildung der ukrainischen Piloten wird rund sechs Monate dauern und soll bereits begonnen haben.

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Lexikon
F-16C Air National Guard (Foto: USAF)
Lockheed Martin F-16C Fighting Falcon

F-16C Fighting Falcon, Herstellerland: USA Die F-16C ist der Star unter den westlichen Jagdflugzeugen, von keinem Muster dieser Generation wurden mehr Flugzeuge gebaut. Als Jagdflugzeug ausgelegt, wandelte sich die Konstruktion zu einem schlagkräftigen Mehrzweck-Kampfflugzeug. Spannweite:9,45 m, Länge: 15,03 m, Geschwindigkeit: 2145 km/h

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