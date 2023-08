F-16 Falcon für die Ukraine

Dänische F-16A Fighting Falcon landet im litauischen Šiauliai (Foto: NATO)

Dänemark und die Niederlande werden der Ukraine F-16A/B Fighting Falcons aus ihren Beständen liefern, die USA haben das Einverständnis dazu gegeben.

Die Ukraine bekommt F-16 Kampfflugzeuge aus den Niederlanden und Dänemark, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski freut sich über diese neue Entwicklung im Krieg gegen Russland. Holland und Dänemark ersetzen ihre F-16A/B Kampfflugzeuge aus den 1980er Jahren mit modernen F-35A Kampfjets, die beiden Länder sind daher bereit, gebrauchte F-16 and die Ukraine abzugeben. Bevor die Jets an die Ukraine übergeben werden, müssen die ukrainischen Piloten auf dieses Muster umgeschult werden. Das technische Personal muss ebenfalls auf der F-16 ausgebildet werden. Laut Medienberichten wird die Niederlande bis zu 42 F-16 and die Ukraine abgeben und Dänemark würde neunzehn F-16 liefern. Die Ausbildung der ukrainischen Piloten wird rund sechs Monate dauern und soll bereits begonnen haben.