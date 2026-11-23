F-15EX in Japan

US Air Force F-15EX landet in Kadena (Foto: U.S. Air Force)

Am 15. November 2026 landeten die ersten beiden Kampfflugzeuge vom Typ Boeing F-15EX Eagle II der US Air Force in Japan auf der Air Base Kadena in Okinawa.

Die neueste F-15 Eagle Version der US-amerikanischen Luftstreitkräfte wird nun dauerhaft in Japan stationiert. Die ersten beiden F-15EX Eagle II sind auf dem Stützpunkt Kadena auf Okinawa eingetroffen und läuten damit die Umrüstung der dort stationierten U.S. Air Force F-15 Eagle Staffeln ein. Die Maschinen sind innerhalb dem 18th Fighter Wing der 67th Fighter Squadron zugeteilt. Kadena ist der erste US-amerikanische Luftwaffenstützpunkt im Ausland, auf dem F-15EX-Eagle II Kampfflugzeuge zum Einsatz kommen. Die 44ste und 67ste Staffel sollen mit der F-15EX ausgestattet werden. Der Modernisierungsplan sieht vor, dass 36 F-15EX Eagle II die bisherigen 48 F-15C/D-Eagle Kampfjets ersetzen.

Die F-15EX ist eine stark überabeitete F-15E. Die F-15EX ist mit einem verbesserten Triebwerk ausgestattet und die ganze Avionik mit den dazugehörenden Waffenrechnern und Sensoren sind ebenfalls überabeitet worden. Das Radar bei der F-15EX basiert auf dem APG-82, dieses AESA-Radar mit aktiver elektronischer Strahlschwenkung wird teilweise bei den US-amerikanischen F-15C/D und F-15E nachgerüstet.

Die Zelle der F-15EX hat eine Lebensdauer von 20.000 Flugstunden und könnte damit bei einem sehr hohen Flugstundenaufkommen von 500 Stunden pro Jahr für 40 Jahre im aktiven Truppendienst verweilen.