F-15EX Eagle für Indonesien

Indonesische Delegation vor einer F-15EX im Boeing Werk St. Louis (Foto: Boeing)

Indonesien hat mit Boeing eine Kaufabsichtserklärung über vierundzwanzig F-15EX Eagle unterzeichnet, die US-Regierung muss das Geschäft noch bewilligen.

Die Verträge wurden während eines Besuches einer indonesischen Delegation im Boeing Werk St. Louis unterzeichnet. Indonesien möchte insgesamt 24 modernste F-15EX Eagle beschaffen. Für Boeing wäre es ein wichtiges Geschäft für die F-15 Eagle, diese wird seit fünfzig Jahren im ehemaligen McDonnell Douglas Werk St. Louis gebaut. Wir gehen davon aus, dass die Vereinigten Staaten von Amerika den Deal durchwinken werden, die US Defense Cooperation Security Agency hat bereits im Februar 2022 einem möglichen Foreign Military Sales Handel über 36 F-15 für Indonesien zugestimmt, dabei ging es um einen Betrag von 13,9 Milliarden US-Dollar.

Zweite F-15EX Eagle II (Foto: US Air Force)

Die F-15EX ist eine stark überabeitete F-15E, so wie es auch die Eagles für Singapur, Saudi-Arabien, Südkorea und Katar sind. Die F-15EX ist mit einem verbesserten Triebwerk ausgestattet. Die Avionik, Waffenrechnern und Sensoren sind ebenfalls stark überabeitet worden. Das Radar bei der F-15EX basiert auf dem APG-82, dieses AESA-Radar mit aktiver elektronischer Strahlschwenkung wird bereits teilweise bei den US-amerikanischen F-15C/D und F-15E nachgerüstet. Die Zelle der F-15EX soll über eine Lebensdauer von 20.000 Flugstunden verfügen, somit wird die F-15 Eagle noch für viele Jahrzehnte anzutreffen sein. In Indonesien würde die F-15EX die Bezeichnung F-15IND erhalten.