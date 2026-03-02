F-15E durch friendly fire abgeschossen

F-15E Strike Eagle über Estland (Foto: US Air Force)

Die USA haben während den Luftschlägen gegen den Iran in der Nacht auf heute drei F-15E Strike Eagle verloren, alle Besatzungsmitglieder konnten sich mit dem Schleudersitz retten.

Am 1. März um 23:03 Uhr ET Lokalzeit stürzten drei US-amerikanische F-15E Strike Eagles, die im Rahmen der Operation Epic Fury im Einsatz waren, über Kuwait ab. Die drei Angriffsflugzeuge wurden durch Eigenbeschuss (friendly fire) abgeschossen.

Während aktiver Kampfhandlungen, darunter Angriffe iranischer Flugzeuge, ballistischer Raketen und Drohnen, wurden die drei hochmodernen Kampfflugzeuge der US-Luftwaffe irrtümlicherweise von der kuwaitischen Luftabwehr abgeschossen.

Alle sechs Besatzungsmitglieder konnten sich mit dem Schleudersitz retten, wurden sicher geborgen und befinden sich laut Angaben des U.S. Central Command (CENTCOM) in stabilem Zustand. Kuwait hat den Vorfall bestätigt und sich dafür entschuldigt. Das CENTCOM dankt den kuwaitischen Streitkräften für ihren Einsatz und ihre Unterstützung in dieser laufenden Operation gegen den Iran.

Die Ursache des Vorfalls wird untersucht.