F-15E durch friendly fire abgeschossen

02.03.2026 RK
F-15E Strike Eagle über Estland
F-15E Strike Eagle über Estland (Foto: US Air Force)

Die USA haben während den Luftschlägen gegen den Iran in der Nacht auf heute drei F-15E Strike Eagle verloren, alle Besatzungsmitglieder konnten sich mit dem Schleudersitz retten.

Am 1. März um 23:03 Uhr ET Lokalzeit stürzten drei US-amerikanische F-15E Strike Eagles, die im Rahmen der Operation Epic Fury im Einsatz waren, über Kuwait ab. Die drei Angriffsflugzeuge wurden durch Eigenbeschuss (friendly fire) abgeschossen.

Während aktiver Kampfhandlungen, darunter Angriffe iranischer Flugzeuge, ballistischer Raketen und Drohnen, wurden die drei hochmodernen Kampfflugzeuge der US-Luftwaffe irrtümlicherweise von der kuwaitischen Luftabwehr abgeschossen.

Alle sechs Besatzungsmitglieder konnten sich mit dem Schleudersitz retten, wurden sicher geborgen und befinden sich laut Angaben des U.S. Central Command (CENTCOM) in stabilem Zustand. Kuwait hat den Vorfall bestätigt und sich dafür entschuldigt. Das CENTCOM dankt den kuwaitischen Streitkräften für ihren Einsatz und ihre Unterstützung in dieser laufenden Operation gegen den Iran.

Die Ursache des Vorfalls wird untersucht.

Lexikon
F-15A
McDonnell Douglas F-15A Eagle

McDonnell Douglas F-15A, Land: USA Anfangs siebziger Jahre ging die F-15A Eagle als Luftüberlegenheitsjäger in die Flugerprobung. Auch heute noch bildet die Eagle das Rückgrat der amerikanischen Luftwaffe. Spannweite: 13,05 m, Länge: 19,43 m, Geschwindigkeit: 2655 km/h.

