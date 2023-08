F-15 Eagle wird weiter produziert

Boeing will die F-15 Eagle Produktionsstrasse noch über das Jahr 2013 hinaus am Leben erhalten und hofft weiterhin auf neue Aufträge für diesen Super Fighter aus den frühen 1970er Jahren.

Die erste F-15 Eagle absolvierte am 27. Juli 1972 den Jungfernflug, nach mehr als vierzig Jahren steht die Eagle in St. Louis immer noch in Produktion und Boeing wird die Fabrikation wahrscheinlich weiter für ein paar weitere Jahre am Leben halten. Die F-15 Produktion hängt von der Entscheidung der USA ab, ob Saudi Arabien ihre Kaufabsicht über 72 neue F-15E verwirklichen kann oder ob dieser Grossauftrag von der US Regierung blockiert wird. Die letzten F-15 Jets werden vorläufig die Maschinen für Singapur sein, welche 2012 die Fabrikhallen verlassen werden. Anschliessend muss Boeing weitere Aufträge an Land ziehen oder an die Fertigung der 72 Wunschmaschinen von Saudi Arabien gehen können. Als Blockierer für den Grossauftrag aus Saudi Arabien tritt Israel auf, das um ihre militärische Vorherrschaft in der arabischen Welt fürchtet. Israel hat im US amerikanischen Kongress immer noch viele Freunde, welche in dieser Angelegenheit für starken Gegenwind sorgen. Saudi Arabien hat 2010 den Wunsch geäussert 72 F-15E Kampfjets zu beschaffen, zudem will das Land aus dem Mittleren Osten ihre bestehenden F-15 Kampfjets auf den neusten Stand bringen lassen. Boeing ist mit der F-15SE Silent Eagle noch im Rennen um einen Grossauftrag aus Südkorea, hier könnte die Maschine eine günstige Option gegen den Eurofighter, die F-35 oder den PAK-FA aus Russland sein.