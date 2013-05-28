F-15 Eagle der US Air Force abgestürzt

Heute Morgen ist eine F-15C Eagle der US Air Force in Japan abgestürzt, der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.

Die verunglückte F-15 Eagle startete mit drei weiteren Maschinen auf dem US Luftwaffenstützpunkt Kadena zu einem Trainingseinsatz. Der Unfall ereignete sich rund 100 Kilometer östlich von Okinawa. Der Pilot entschied sich wegen eines aufgetretenen Problems zum Schleudersitzausstieg, die Maschine stürzte anschliessend in den Pazifik. Der Pilot konnte von Rettungskräften unversehrt aus dem Pazifik gefischt werden. Eine Untersuchung durch die US Air Force wurde eingeleitet.