F-15 Eagle bleibt im Gespräch

F-15A über Florida (Foto: Air National Guard)

Die F-15 Eagle ist zweifelsohne einer der besten Kampfjets und könnte noch für viele weitere Jahre produziert werden.

Die F-15 Eagle absolvierte am 27. Juli 1972 ihren Jungfernflug und steht bei der US-amerikanischen Luftwaffe seit 1976 im Einsatz. Die Zelle des schwergewichtigen Luftüberlegenheitsjägers wurde so ausgelegt, dass sie über viele Jahrzehnte hinaus ausbau- und erweiterbar ist. Der Superfighter von McDonnell Douglas wird heute im Boeing Werk St. Louis als F-15SA für Saudi Arabien und F-15QA für Katar immer noch produziert. Das Emirat Katar hat 36 F-15 Eagle gekauft, diese werden bei der Namensführung als F-15QA bezeichnet. Die neuen Fighter für Katar stehen seit August 2018 in der Produktion und sorgen dafür, dass die Eagle Endfertigung bis Ende 2022 gesichert ist.

Unter Fachleuten tauchen immer wieder neue Gerüchte auf, dass sich auch die USA für neue F-15 Eagle interessieren soll, dabei handelt es sich um Pläne, die bei Boeing unter der Bezeichnung F-15X laufen. Der ganz grosse Vorteil bei der Eagle ist ihr Preisleistungsverhältnis, kein anderes westliches Kampfflugzeug kann der Eagle dabei Paroli bieten. Nach unserer Einschätzung wäre eine F-15X Super Eagle in der Anschaffung und im Betrieb 30 Prozent günstiger als die F-35A und für Angriffsaufgaben wäre sie besser geeignet, als es die die Lightning II ist. Die US Air Force betreibt momentan noch rund 450 F-15 Eagle, davon rund 220 F-15E Strike Eagle. Die Strike Eagle wurden in den 1990er Jahren an die US Air Force ausgeliefert und sollen noch mindestens bis ins Jahr 2040 im Inventar bleiben.

F-15E Strike Eagle (Foto: McDonnell Douglas)

Die F-15X wäre eine stark überabeitete F-15E, so wie es auch die Eagles für Singapur, Saudi Arabien, Südkorea und Katar sind. Die US Air Force bekäme mit der F-15X jedoch noch ein viel potenteres Kampfflugzeug, als es die vorhin erwähnten Vorgängermodelle schon sind. Die F-15X müsste mit einem effizienteren Triebwerk ausgestattet werden und die ganze Avionik mit ihren dazugehörenden Waffenrechnern und Sensoren würde ebenfalls überabeitet. Das Radar würde auf dem APG-82 basieren, dieses AESA Radar mit aktiver elektronischer Strahlschwenkung wird bereits teilweise bei den US-amerikanischen F-15C/D und F-15E nachgerüstet. Die Zelle müsste eine Lebensdauer von 20.000 Flugstunden haben und könnte damit bei hohen 500 Flugstunden pro Jahr für 40 Jahre im aktiven Truppendienst verweilen.

F-15C Eagle (Foto: US Air Force)

Die F-15X Super Eagle müsste ebenfalls über Stealth Eigenschaften verfügen, hier hat Boeing bereits vor zehn Jahren die F-15SE, SE steht für Silent Eagle, vorgestellt. Die Silent Eagle hat neben ausgeprägten Stealth Eigenschaften auch einen modernen Radar mit aktiver Strahlschwenkung und ein zeitgemässes Fly-by-Wire Steuerungssystem. Die Conformal Fuel Tanks beinhalten interne Waffenstationen für Lenkwaffen oder gelenkte Bomben. Boeing hat im ersten Quartal 2010 Flugtests mit diesem Muster unternommen, es hat sich jedoch kein Abnehmerland für die Silent Eagle gefunden.

F-15SE Silent Eagle mit offenem internen Waffenschacht (Foto: Boeing)

Bloomberg berichtete kürzlich, dass das Pentagon für das Fiskaljahr 2020 für die Entwicklung und den Bau von zwölf F-15X einen Betrag von 1,2 Milliarden US Dollar bereitstellen will, das könnte der Durchbruch für weitere 40 Jahre F-15 Eagle bei der US Air Force sein.