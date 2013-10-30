Fünfter PAK FA T-50 abgehoben

Der russische Flugzeugbauer Sukhoi hat am 28. Oktober 2013 den Erstflug des fünften PAK FA T-50 Prototypen bekanntgegeben.

Der neue Stealth Fighter startetet im Werk Komsomolsk am Amur zu seinem erfolgreichen Jungfernflug, der 50 Minuten dauerte. Während des ersten Erprobungsfluges wurde das Flugverhalten der Maschine und die wichtigsten Teilsysteme getestet. Die Maschine wird in Kürze nach Moskau überflogen, wo sie die vier anderen Prototypen beim Flugtestprogramm unterstützen wird. Die Flugerprobung des PAK FA T-50 hat im Januar 2010 begonnen, die fünf Prototypen haben mittlerweile bereits mehr als 450 Testflüge absolviert. Bei dem PAK FA T-50 handelt es sich um das zukünftige Kampfflugzeug der russischen Luftstreitkräfte, der Fighter ist Super Cruise fähig und verfügt über einen modernsten AESA Radar. Die PAK FA T-50 soll ab 2016 bei der russischen Luftwaffe eingeführt werden.