Fünfter Gripen ausgeliefert
10.12.2008 RK
Der fünfte Saab JAS 39 Gripen wurde am 29. November an die südafrikanische Luftwaffe ausgeliefert.Der zweisitzige Gripen ist am Samstag, dem 29. November, in Südafrika angekommen. Im Vertrag über 26 Gripen Kampfflugzeuge sind neun Doppelsitzer und 17 Einsitzer enthalten. Die Einsitzer werden erst ausgeliefert, wenn alle neun Doppelsitzer Einsatzflugzeuge durch die Luftwaffe Südafrikas übernommen wurden. Die schwedischen Kampfjets wurden 1999 bestellt und sollen bis 2012 der südafrikanischen der Luftwaffe Südafrikas zugeführt sein. Die ersten Gripen Piloten Südafrikas werden durch schwedische Instruktoren ausgebildet. Haben Sie die Flieger Wochenschau von FliegerWeb schon gesehen?