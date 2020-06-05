Fünf Super Hercules für Neuseeland

KC-130J Super Hercules Tanker (Foto: French Air Force)

Neuseeland hat den Kauf von fünf neuen C-130J-30 Super Hercules beschlossen, diese Maschinen sollen die älteren Hercules Transporter ablösen.

Der Auftrag über die fünf neuen Super Hercules Transporter entspricht einem Wert von 1,521 Milliarden Neuseeland Dollar (986 Millionen USD), in diesen Kosten sind auch ein Flugsimulator und andere Support Leistungen enthalten. Die neuen C-130J-30 Super Hercules sollen ab 2024 ausgeliefert werden, alle fünf Maschinen sollen dann ab 2025 bei den neuseeländischen Luftstreitkräften im Einsatz stehen.

Neuseeland betreibt momentan fünf C-130H Hercules Transportflugzeuge.