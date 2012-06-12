Fünf A400M gemeinsam beim Fototermin

Airbus Military brachte anfangs Juni alle fünf A400M Testflugzeuge von Toulouse aus zu einem gemeinsamen Formationsflug in die Luft.

Nach dem Fototermin standen für die A400M Grizzlies Militärtransporter weitere Testflüge auf dem Programm. MSN1 wurde weiterfür Untersuchungen zu den Flugeigenschaften verwendet, MSN2 testete die Stabilität der Tankschläuche an den Unterflügelbehältern, MSN3 führte Triebwerksmessungen durch, MSN4 war für Tests mit der Druckkabine und der Sauerstoffzuführung eingeteilt und MSN6 setzte die Function and Reliability Tests fort, die für die definitive zivile Zulassung noch ausstehen. Die definitive EASA Zulassung wird durch Airbus Military im Juli erwartet.