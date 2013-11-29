Eurofighter in Flugerprobung mit Storm Shadow

Der italienische Flugzeugbauer Alenia Aermacchi hat am 27. November 2013 beim Testzentrum auf der Decimomannu Air Base in Sardinien mit der Flugerprobung des Marschflugkörpers Storm Shadow am Eurofighter Typhoon begonnen.

Nach Aussagen von Alenia Aermacchi umfassten die ersten Testpunkte die Flattereigenschaften mit den gut 1.300 kg schweren und 5,1 Meter langen Abstandsflugkörpern sowie eine Neukalibrierung der Flugdatensensoren mit den beiden großen Außenlasten. Die Storm Shadow Lenkwaffen sind an den inneren Aufhängepunkten unter dem Flügel des Eurofighter angebracht. Bei dem Testflugzeug handelt es sich um den italienischen Eurofighter Instrumented Production Aircraft 2 (IPA2). Laut Aussagen von Eurofighter soll die vollständige Integration der Storm Shadow bis im Jahr 2015 erreicht sein. Parallel zu der Integration der Storm Shadow Abstandswaffe sind auch Flugversuche mit der Taurus Lenkwaffe vorgesehen. Bei der Storm Shadow Lenkwaffe handelt es sich um einen Marschflugkörper mit einer Reichweite von rund 250 Kilometern, die Waffe verfügt über Stealth Eigenschaften und fliegt im Tiefflug ins Zielgebiet.