Eurofighter fangen russische Flugzeuge ab

British Eurofigter scrambles russian Il-20M (Foto: Royal Air Force)

Britische Eurofighter haben am 8. Juni während ihrem Luftpolizeieinsatz über dem Baltikum zwei russische Militärflugzeuge abgefangen, dies gab das britische Verteidigungsministerium bekannt.

Die drei Staaten Estland, Lettland und Litauen sind nicht in der Lage ihren großen Luftraum aus eigener Kraft zu überwachen, deshalb entsenden befreundete NATO Staaten seit 2004 in einem drei bis vier Monate dauernden Turnus Jagdflugzeuge ins Baltikum. Seit dem 1. Mai übernehmen unter anderem vier britische Eurofighter Typhoon ab der estnischen Basis Ämari einen Teil des Luftpolizeidienstes über dem Baltikum. Vom 1. Mai bis Ende August stehen die Einheiten unter der Führung von Norwegen, diese setzen ab der Basis Šiauliai in Litauen vier F-16 Falcon Kampfjets ein, unterstützt werden sie dabei auch durch vier italienische Eurofighter. In Polen sind auf der Basis Malbork noch vier belgische F-16 Falcon stationiert.

Am 8. Juni mussten britische Eurofighter gerade zweimal ausrücken, dabei galt es unangemeldete Gäste über dem Baltischen Meer zu identifizieren. Bei dem ersten Flugzeug handelte es sich um ein Il-20M „Coot“ Überwachungsflugzeug und bei dem zweiten Intercept stellte sich das unbekannte Flugzeug als Transporter vom Typ An-26 „Curl“ heraus. Beide Flugzeuge konnten den russischen Luftstreitkräften zugeordnet werden.

Die Eurofighter der Royal Air Force bleiben noch bis Ende August in Ämari stationiert und werden in dieser Zeit wahrscheinlich noch viele weitere Abfangeinsätze zu fliegen haben.