Eurofighter fängt russische Tu-95 Bomber ab

Zwei Eurofighter Typhoon Kampfflugzeuge der Royal Air Force haben gestern über internationalen Gewässern im Norden von Schottland zwei russische Tu-95 Bear Bomber abgefangen.

Die beiden Eurofighter Typhoon starteten am Mittwoch Nachmittag auf der Einsatzbasis in Leuchars, um die beiden nicht eindeutig identifizierten Flugzeuge über internationalen Gewässern im Norden Schottlands abzufangen und zu identifizieren. Bei den Flugzeugen handelte es sich um zwei russische Großbomber vom Typ Tupolev Tu-95 Bear, die sich über dem Nordmeer auf einem Langstreckenübungseinsatz befanden und mit diesem Einsatz die Abfangbereitschaft der Royal Air Force Verbände testeten. Solche Abfangeinsätze gehören bei der Royal Air Force zur Routine, alle paar Monate testen die russischen Bomber die Bereitschaft ihrer britischen Kollegen. Bei solchen Übungseinsätzen russischer Tu-95 Bear Bomber wurde nach Angaben der Royal Air Force noch nie britisches Hoheitsgebiet verletzt.