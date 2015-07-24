Eurofighter erreicht 300.000 Flugstunden

Eurofighter 300.000 flying hours (Foto: Eurofighter GmbH)

Der Eurofighter hat seit seiner Indienststellung inzwischen mehr als 300.000 Flugstunden absolviert. Dies gab die Eurofighter Jagdflugzeug GmbH am 17. Juli 2015 bekannt.

Das internationale Programm mit 571 Bestellungen und 438 ausgelieferten Flugzeugen konnte mit dieser Stundenmarke erneut einen großen Meilenstein erreichen. das Flugzeug wird in Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien und Österreich täglich für den Schutz der Lufträume eingesetzt. Als einzige Exportnation außerhalb Europas setzt Saudi Arabien noch auf den Eurofighter. Die Eurofighter sind im Rahmen des Quick Reaction Alert (QRA) Dienstes 24 Stunden am Tag, sieben Tage pro Woche ständig einsatzbereit. Der Eurofighter ist seit dem Einsatz in Libyen kampferprobt und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Er wird auch immer wieder zum Schutz der Lufträume über dem Baltikum eingesetzt.

Die ersten 5.000 Flugstunden wurden im November 2005 erreicht. 10.000 Stunden waren es bis August 2006 und 20.000 bis Mai 2007. Im August 2008 hatte die Eurofighter Flotte die Marke von 50.000 Stunden überschritten, 100.000 Flugstunden wurden im Januar 2011 erreicht und 200.000 im September 2013.

Eurofighter Typhoon - Unique cockpit footage