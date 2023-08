Eurofighter besucht die LIMA 2011

Zum ersten Mal wird der Eurofighter Typhoon an der wichtigen Luftfahrt- und Rüstungsmesse LIMA 2011 teilnehmen.

Die Eurofighter GmbH gab bekannt, dass ein Eurofighter Typhoon der Royal Air Force an der Luftfahrtmesse LIMA 2011 in Malaysia teilnehmen wird. Neben der Maschine stellt das europäische Kampfflugzeugkonsortium auch den AESA Radar, das moderne Eurojet 200, das Helmdisplay und die Meteor Lenkwaffe der Fachwelt vor. Europas Kampfjet der vierten Generation wird an der LIMA 2011 durch den Testpiloten Nat Makepeace im Flug demonstriert. Die LIMA 2011 findet vom 6. bis zum 10. Dezember 2011 in Langkawi statt.