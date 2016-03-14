Eurofighter an Red Flag Übung

Italienische Eurofighter an Red Flag Manöver (Foto: ItAF)

An dem diesjährigen zweiten Red Flag Manöver 16-2 haben auch acht italienische Eurofighter teilgenommen.

Das Militärmanöver Red Flag findet seit 1975 vier bis sechsmal im Jahr in Nellis statt. Die weiträumigen Übungsräume befinden sich in der Wüste im Süden des amerikanischen Bundesstaats Nevada. Die Red Flag Manöver sind weltweit die größten Luftkampfübungen. Neben Verbänden der US Air Force nehmen häufig auch befreundete Luftwaffen von NATO Partnern teil. Bei der zweiten Red Flag Übung in diesem Jahr haben erstmals acht Eurofighter aus Italien teilgenommen. Die italienische Luftwaffe zieht nun eine positive Bilanz, die Eurofighter aus Trapani, Grosseto und Gioia del Colle konnten als Luftüberlegenheitsjäger gegen F-15, F-16, AT-38 und A4 Kampfflugzeuge kämpfen.

Italienische Eurofighter an Red Flag 16-2

