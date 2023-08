Eurofighter Typhoon sehr zuverlässig

Die italienischen Eurofighter erreichten während einer grossen Übung über dem Mittelmeer bei Sardinien eine sehr hohe operationelle Verfügbarkeit.

An der Übung nahmen 12 Eurofighter Typhoon der italienischen Luftwaffe teil. Während zweier Wochen konnten über dem Gebiet von Sardinien 112 der geplanten 114 Einsätze geflogen werden. Die operationelle Verfügbarkeit der Eurofighter Kampfflugzeuge erreichte den Wert von sensationellen 98,3 Prozent. Diese guten Werte zeigen, dass der Eurofighter selbst bei grossen Übungen, die nicht auf der Heimatbasis stattfinden, eine hervorragende technische Verfügbarkeit erreichen kann. Während der Grossübung sorgte das technische Personal des 4. Stormo vom Luftwaffenstützpunkt Grosseto für die technische Wartung. Während der ersten Übungswoche nahmen 10 Eurofighter teil, die jeweils in zwei Gruppen gegen einander eingesetzt wurden, in der zweiten Woche wurden 12 Eurofighter eingesetzt, die durch vier Tornados der deutschen Luftwaffe in den Szenarien ergänzt wurden. Zudem wurden auch Einsätze mit und gegen italienische Harrier und Tornados geflogen. Interview Eurofighter für die Schweiz