Eurofighter Typhoon mit konformen Rumpftanks

BAE Systems hat erste Windkanaltests mit konformen Rumpftanks am Eurofighter Typhoon unternommen.

Für die Tests wurde ein Eurofighter Typhoon Modell im Massstab 1 zu 12 gebaut, dieses steht nun im britischen Warton im Windkanal und soll die aerodynamischen Auswirkungen von neuen konformen Treibstofftanks erforschen. Die Rumpfkonformen Tanks (CFT) sind seitlich über dem Flügel hinter dem Cockpit an den Rumpf angestrakt. Alle Eurofighter Typhoon aus der Tranche 3 können mit CFTs ausgerüstet werden. Deutschland, Grossbritannien, Italien und Spanien haben zusammen 112 Typhoon aus der Tranche 3A gekauft.