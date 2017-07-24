Eurofighter Typhoon feuert Brimstone ab

Eurofighter Typhoon mit Brimstone (Foto: Eurofighter Jagdflugzeug GmbH)

Am 13. Juli 2017 hat ein britischer Eurofighter Typhoon zum ersten Mal eine Brimstone Luft-Boden-Lenkwaffe erfolgreich abgefeuert.

Der erste Testschuss erfolgte von dem britischen Eurofighter Instrumented Production Aircraft 6 (IPA 6). Die Tests werden durch BAE Systems in enger Zusammenarbeit mit dem britischen Verteidigungsministerium, MBDA, QinetiQ, Eurofighter GmbH und den Eurofighter Partnergesellschaften Airbus und Leonardo durchgeführt. Der Brimstone Flugkörper ist eine spezialisierte Panzerabwehrlenkwaffe, die in den 1980er Jahren für den Einsatz von schnellen Mehrzweckkampfflugzeugen konzipiert wurde. Die aktuelle Brimstone Variante kann mit verschiedenen Such- und Gefechtsköpfen ausgerüstet werden und hochpräzis gegen gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt werden.

Brimstone on Eurofighter Typhoon (Foto: Eurofighter Jagdflugzeug GmbH)

Die Brimstone Tests erfolgen im Rahmen des Phase 3 Capability Enhancement Programm (P3E). Mit diesem soll die Mehrrollenfähigkeit des Eurofighter Typhoon weiter ausgebaut werden. Die Arbeiten umfassen die Integration einer verbesserten Missions- und Waffen Avionik, die den Einsatz weiterer Waffen möglich macht. Ein Hauptbestandteil bildet die Integration des MBDA Brimstone Luft-Boden-Flugkörpers für die Royal Air Force.

Eurofighter Typhoon mit Storm Shadow (Foto: Alenia)

Mit den P3E Verbesserungen kann auch die weitreichende Storm Shadow vom Eurofighter abgefeuert werden. Auch die Meteor, Paveway IV und ASRAAM können nach dem P3E Upgrade in unterschiedlichen Konfigurationen zusammen eingesetzt werden. Die Eurofighter Typhoon unter dem neuen Standard sollen bei der Royal Air Force ab 2019 kontinuierlich die Tornados ablösen.