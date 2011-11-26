Eurofighter Typhoon über Abu Dhabi

Während dem Besuch an der Dubai Airshow 2011 entstanden aus einem C-27J Spartan eindrückliche Fotos und Video Aufnahmen vom Eurofighter Typhoon.

Während dem Besuch an der Dubai Airshow 2011 entstanden aus einem C-27J Spartan eindrückliche Fotos vom Eurofighter Typhoon.

Wie arrangiert man solche Frontansichten eines Fighters im Flug? Schweden hat es als einer der ersten mit einer Saab Viggen anfangs der 1980er Jahre gezeigt, als die Fotos in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind, waren sich viele einig, dass es sich hierbei nur um Fotomontagen handeln könne . Schwedens Luftwaffe gab daraufhin bekannt, dass die Aufnahmen aus einer geöffneten Heckrampe eines C-130 Hercules Transporters währende einer Abfangübung entstanden sind. Die Eurofighter GmbH hatte anlässlich der Dubai Airshow eindrückliche Fotos vom Eurofighter Typhoon aus der geöffneten Laderampe des C-27J Spartan geschossen.