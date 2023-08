Eurofighter Lieferung an Österreich abgeschlossen

Am 24. September 2009 konnte der fünfzehnte und vorläufig letzte Eurofighter Typhoon an die Luftwaffe Österreichs ausgeliefert werden.

Die fünfzehnte Maschine für Österreich konnte im EADS Werk Manching vom Produktionsband gerollt werden. Im Juli 2003 unterzeichnete Österreich bei der Eurofighter GmbH einen Kaufvertrag über fünfzehn Einheiten dieses modernen Luftüberlegenheitsjägers der vierten Generation. Im Vertrag waren neben den Flugzeugen und deren Grundbewaffnung auch Logistik- und Schulungsleistungen enthalten. Die österreichische Luftwaffe konnte ihren ersten Eurofighter Typhoon am 12. Juli 2007 in Empfang nehmen. Die Kampfflugzeuge sind auf dem Fliegerhorst in Zeltweg stationiert und haben bereits mehr als 1100 Flugstunden absolviert. Bis der 15. Eurofighter Typhoon voll einsatzbereit ist werden noch ein paar Wochen vergehen, dies berichtete Brigadier Rupert Stadelhofer, der auch betonte, dass die Luftwaffe Österreichs mit den neuen Kampfflugzeugen der Spitzenklasse vollumfänglich zufrieden sei.