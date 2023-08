Eurofighter über dem Baltikum

Seit heute Montag, dem 31. August 2009, patrouillieren Eurofighter Typhoon der deutschen Luftwaffe über dem Baltikum.

Die drei Staaten Estland, Lettland und Litauen sind nicht in der Lage ihren grossen Luftraum aus eigener Kraft zu überwachen, deshalb entschied man sich, diese Aufgabe an befreundete NATO Ländern zu übertragen. Seit 2004 entsendet die NATO in einem drei Monate dauernden Turnus Jagdflugzeug nach Litauen. Heute lösten Eurofighter aus Deutschland tschechische Gripen in dieser Aufgabe ab. Die Luftwaffe entsendete das Jagdgeschwader 74 aus Neuburg/Donau nach Siauliai, am 1. November werden die Eurofighter durch F-4F Phantom Kampfflugzeuge vom Jagdgeschwader 71 abgelöst.