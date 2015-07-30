Eurofighter üben mit Su-30MKI Flanker

Eurofighter Typhoon mit Su-30MKI Flanker (Foto: RAF)

Am 17. Juli 2015 trafen vier Su-30MKI der indischen Luftwaffe auf dem Royal Air Force Stützpunkt Coningsby ein, hier treffen sich die Flanker zu einem Freundschaftsbesuch mit ihren britischen Kollegen auf dem Eurofighter Typhoon.

Die Übung Indradhanush findet in diesem Rahmen bereits zum vierten Mal statt. Es ist für beide Seiten ein spannendes Treffen, beide Einheiten können bei den gemeinsamen Übungen viel voneinander lernen. Der Schwierigkeitsgrad wurde während des vierzehntägigen Trainings immer weiter erhöht, angefangen hat man mit Luftkämpfen im kleineren Rahmen, jetzt stehen bei komplexen Szenarien bis zu zwanzig Kampfjets im Einsatz. Die für beide Seiten wertvolle Übung wird am 31. Juli 2015 zu Ende gehen.

Britische Eurofighter trainieren mit indischen Flanker