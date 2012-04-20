Erstes Serientriebwerk für A400M fertig

Europrop International konnte Mitte April auf der Endmontagelinie bei MTU Aero Engines in München die Fertigstellung des ersten TP400-D6 Turboprops aus der Serienfertigung feiern.

Das erste Serientriebwerk wird an der ersten Serienmaschine für die französischen Luftstreitkräfte zum Einsatz kommen. Alle vier Triebwerke werden im Mai zum Einbau an Airbus Military nach Sevilla geliefert. Das TP400-D6 Triebwerk hat im Mai 2011 die Zulassung der europäischen Luftfahrtbehörde erhalten. Die Triebwerke haben von 2005 bis heute mehr als 20.000 Betriebstunden absolviert.