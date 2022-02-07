Erster modifizierte Chinook für Spanien

Upgraded CH-47F Chinook Spanien (Foto: Boeing)

Boeing hat am 2. Februar 2022 die Übergabe des ersten auf den CH-47F Standard modifizierten Chinook an Spanien bekanntgegeben.

Die spanischen Heeresflieger FAMET (Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra) konnten in der vergangenen Woche ihren ersten CH-47F Chinook in Empfang nehmen. Spanien hat im Januar 2019 Boeing mit der Modifikation ihrer siebzehn CH-47D Chinook Transporthubschrauber auf den neuen CH-47F Standard betraut.

Für die Modernisierung der CH-47D Tandemrotor-Helikopter verwendet Boeing eine neu gebaute Zelle. Die Triebwerke, Rotorblätter, Getriebesysteme und einige andere Komponenten von der bestehenden D Variante werden bei den Modernisierungsarbeiten demontiert und grundüberholt. Der CH-47F verfügt über ein modernes digitales Flugsteuerungssystem und eine stark verbesserte Avionik. Alle diese Arbeiten werden im Boeing Werk Philadelphia ausgeführt.