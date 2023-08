Erster Saab Gripen für Thailand fliegt

Am 16. September startete in Linköping der erste thailändische Saab Gripen zum Jungfernflug, dabei handelt es sich um einen Doppelsitzer Gripen D.

Die Luftwaffe Thailands hat 2008 bei Saab sechs Gripen C/D gekauft und möchte weitere Maschinen dieses kampfstarken Schweden erstehen, momentan lässt das Militärbudget jedoch keine weiteren Gripen zu. In diesem Sommer entschied sich Thailand dazu, anstatt weitere Gripen zu kaufen, einige ihrer Tiger Jagdflugzeuge auf Vordermann zu bringen. Am 16. September hob der thailändische Gripen zu seinem achtzigminütigen Erstflug ab. Die Royal Thai Air Force wird ihre ersten Piloten ab 2010 in Schweden auf den Gripen umschulen, die Maschinen werden ab 2011 nach Thailand geliefert.