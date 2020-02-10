Erster P-8A Poseidon in Großbritannien

Erster Boeing P-8A Poseidon der RAF in Lossiemouth (Foto: MoD)

Am 4. Februar hat das britische Verteidigungsministerium die Ankunft ihres ersten P-8A Poseidon U-Boot Jagd- und Seeüberwachungsflugzeugs in Großbritannien bekanntgegeben.

Am 29. Oktober 2019 konnte die Royal Air Force in Seattle ihren ersten Boeing P-8A Poseidon übernehmen. Die Maschine wurde anschließend zur Naval Air Station in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida überflogen, wo das britische Personal auf das neue U-Bootjagd- und Seeüberwachungsflugzeug umgeschult wurde. Der erste P-8A Poseidon MRA MK.1 ist nun anfangs Februar planmäßig auf dem RAF Stützpunkt Lossiemouth in Schottland eingetroffen.

Der P-8A Poseidon basiert auf der Boeing 737-800 und ist mit modernsten Sensoren für die Seeaufklärung und U-Bootbekämpfung ausgerüstet. Die P-8A Poseidon wird von den US-amerikanischen, australischen und indischen Seestreitkräften eingesetzt. Südkorea, und Neuseeland haben ebenfalls Seeaufklärer dieses Typs in Auftrag gegeben. Großbritannien hat im Sommer 2016 für 3 Milliarden Pfund neun Poseidon gekauft.