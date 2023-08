Erster Kampfjet aus Frankreich

Mit Kampfflugzeugen aus Frankreich verknüpft man automatisch den Namen Dassault, der erste strahlgetriebene Kampfjet aus Frankreich war jedoch von Sud-Ouest.

Die Sud-Ouest SO. 6020 Espadon war das erste Kampfflugzeug aus französischer Produktion mit Jetantrieb. Die französische Flugzeugindustrie war nach dem Krieg in großem Masse auf britische Technologie angewiesen, das Triebwerk kam von Rolls Royce und der Schleudersitz musste von Martin Baker beschafft werden. Der erste Kampfjet aus Frankreich hob am 12. November 1948 zum Jungfernflug ab. Die Maschine blieb mit drei produzierten Einheiten ein Experimental.





Lesen Sie zu diesem interessanten Kampfflugzeug den Lexikon Eintrag von Eberhard Kranz.