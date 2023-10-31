Erster KC-390 Transporter für Portugal

Erster Embraer KC-390 Millennium für Portugal (Foto: Embraer)

Am 19. Oktober 2023 hat die portugiesische Luftwaffe auf dem Stützpunkt Beja ihren ersten Embraer KC-390 Militärtransporter in Betrieb genommen, vier weitere Maschinen werden folgen.

Portugal hat im Juli 2019 als erster ausländischer Kunde eine feste Bestellung für den Militärtransporter KC-390 Millennium von Embraer unterschrieben, nun ist die erste Maschine aus diesem Auftrag einsatzbereit. Die KC-390 wurde am 19. Oktober 2023 feierlich den portugiesischen Luftstreitkräften übergeben. Sie ist vollständig Portugal kompatibel und kann auch im Verband der NATO betrieben werden. Portugal wird mit den mittelschweren KC-390 Militärtransporter ihre viermotorigen Hercules ersetzen.

Der brasilianische Flugzeugbauer Embraer hat den KC-390 Militärtransporter im April 2009 lanciert, der Erstflug erfolgte am 3. Februar 2015. Angetrieben wird der KC-390 durch zwei V2500 Triebwerke von International Aero Engines. Die Nutzlast liegt bei 26 Tonnen, der Transporter kann bei Bedarf auch als Tankflugzeug verwendet werden. Für den zweistrahligen Transporter haben sich bisher mit Brasilien, den Niederlanden, Österreich, Portugal und Ungarn fünf Nationen entschieden.