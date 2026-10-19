Erster GlobalEye für Schweden

Erster GlobalEye für Schweden (Foto: Saab)

Saab hat kürzlich das erste GlobalEye Frühwarn- und Kommandoflugzeug für Schweden präsentiert, Schweden hat insgesamt drei Maschinen dieses Typs bestellt.

Das neue Frühwarn- und Kommando Flugzeug für die schwedischen Luftstreitkräfte basiert auf dem Bombardier Global 6500 Businessjet. Der GlobalEye hat eine Endurance von bis zu zwölf Stunden und ist mit dem Erieye ER Radar ausgerüstet. Mit dem modernen Radar kann das System aus einer Operationshöhe von 35.000 Fuss selbst tieffliegende Ziele auf nur 200 Fuss Höhe in über 450 Kilometern Entfernung entdecken, wäre das Radar bodengestützt, würde die maximale Erfassungsreichweite für dieses Ziel gemäss Saab etwa 150 Kilometer betragen. Schweden hat über die schwedische Beschaffungsbehörde für Verteidigungsmaterial (FMV) drei GlobalEye Flugzeuge in Auftrag gegeben. Die ersten beiden wurden 2022 bestellt, ein drittes folgte im Jahr 2024.