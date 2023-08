Erster F-35A für Holland fertig

Lockheed Martin konnte am 4. April 2012 den ersten F-35A Kampfjet für Niederlands Luftwaffe aus der Produktionshalle rollen. Bei der Maschine handelt es sich um eine CTOL Version, welche die Produktionsbezeichnung AN-1 hat.

Holland will das Muster für die Schulung und Erprobung ihrer Piloten der Techniker und des Bodenpersonals nutzen. Die Maschine wird nach Angaben von Lockheed Martin voraussichtlich noch in diesem Sommer auf die Eglin Air Force Base überflogen werden. Vor dem Erstflug muss die AN-1 noch eine ausgiebige Bodenerprobung durchlaufen, der Jungfernflug ist in den nächsten Wochen geplant. Holland ist beim F-35 Programm als Partnerland dabei und finanzierte diese Maschine bereits.