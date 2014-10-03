Erster F-35A für Australien abgehoben

134ste F-35 Lightning II (Foto: Lockheed Martin)

Im Lockheed Martin Werk Fort Worth ist am 29. September 2014 der erste F-35A Lightning II Kampfjet für Australien zu seinem Jungfernflug gestartet.

Für den Programmpartner Australien ist dieser Jungfernflug ein großer Tag, die Royal

Australian

Air Force ist ein großer F-35A Kunde und wird seinen ersten Jet der fünften Generation voraussichtlich Ende Jahr offiziell übernehmen können und ihn in den USA als Schulflugzeug für ihre Piloten verwenden. Beim ersten Testflug saß Cheftestpilot Alan Norman am Steuer, der Flug dauerte zwei Stunden und umfasste die üblichen Systemtests, welche bei einem Erstflug durchzuführen sind. Am 1. Oktober absolvierte bereits die zweite F-35A für Australien den Jungfernflug, bei dem Flugzeug AU-2 sass Testpilot Bill Gigliotti am Steuer.