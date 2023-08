Erster F-35 für Grossbritannien fertiggestellt

Lockheed Martin konnte kürzlich den ersten F-35 Kampfjet für Grossbritannien aus der Produktionshalle rollen. Bei der Maschine handelt es sich um eine STOVL Version, welche die Produktionsbezeichnung BK-01 hat.

Grossbritannien wird das Muster für die Schulung und Erprobung benutzen. Vor einem Jahr hat sich das britische Verteidigungsministerium entschieden, die F-35B STOVL Variante nicht zu beschaffen und aus Kostengründen auf die Trägerversion F-35C umzusteigen. Group Captain Harvey Smyth zeigte sich anlässlich der Übergabe zuversichtlich, dass die Short Take Off and Vertical Landing Variante für die britischen Flugzeugträger der Queen Elizabeth Klasse das ideale Flugzeug darstelle. Vor dem Erstflug muss die BK-01 noch eine ausgiebige Bodenerprobung durchlaufen, der Jungfernflug ist in den nächsten Monaten geplant. Der Jet soll noch im nächsten Jahr offiziell an Grossbritannien übergeben werden.