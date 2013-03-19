Erster F-15SA für Saudi Arabien abgehoben

Am 20. Februar 2013 absolvierte die erste F-15SA Eagle für Saudi Arabiens Luftwaffe in St. Louis den Jungfernflug.

Bei der F-15SA handelt es sich um eine moderne F-15 Eagle, die mit einer Fly-By-Wire Flugsteuerung ausgelegt ist und neben modernsten Waffenrechnern auch über einen Radar mit aktiver Strahlschwenkung verfügt. Saudi Arabien hat im Dezember 2011 den Kaufvertrag für 84 F-15SA Kampfjets unterzeichnet. Den Auftragswert bezifferte das US amerikanische Verteidigungsministerium im Dezember 2011 auf 29,4 Milliarden US Dollar. Dieser Grossauftrag wird im US-Rüstungsgeschäft über viele weitere Jahre bis zu 50.000 Arbeitsplätze sichern, profitieren werden 600 Zulieferer in 44 Bundesstaaten. Die ersten F-15SA sollen ab 2015 an Saudi Arabien ausgeliefert werden.