Erster C295 an die Philippinen ausgeliefert

Airbus Defence and Space C295 (Foto: Airbus)

Airbus Defence and Space hat die Auslieferung des ersten C295 Transporters an die Philippinen bekannt gegeben.

Der mittelschwere Militärtransporter wurde im Werk Sevilla an die philippinischen Luftstreitkräfte übergeben. Die Philippinen haben im Januar 2014 den Kauf von drei C295 Transportern bekannt gegeben, der C295 hat sich im Auswahlverfahren gegen den italienischen C-27J Spartan Transporter durchgesetzt. Die Kosten für die drei Transportflugzeuge belaufen sich auf 118 Millionen US Dollar.