Erster C-390 Millenium Transporter für Korea

Erster C-390 Transporter für Südkorea (Foto: Embraer)

Embraer hat kürzlich den ersten C-390 Millennium Transporter für die südkoreanische Luftwaffe präsentiert, die Maschine soll noch in diesem Jahr ausgeliefert werden.

Der brasilianische Flugzeugbauer Embraer gab heute auf der Singapore Airshow bekannt, dass das erste Militärtransporter C-390 Millennium für die südkoreanische Luftwaffe (ROKAF) aus der Endfertigung gerollt wurde. Der Militärtransporter wird nun die Serientestflüge absolvieren, bevor die gewünschten Kundensysteme für die ROKAF eingebaut werden.

Die C-390 Millennium ist das modernste militärische Transportflugzeug ihrer Klasse. Sie kann im Vergleich zu anderen mittelgroßen militärischen Transportflugzeugen eine höhere Nutzlast (26 Tonnen) transportieren, schneller (470 Knoten) fliegen und eine größere Reichweite erzielen. Sie kann ein breites Spektrum an Missionen durchführen, darunter Fracht- und Truppentransport, Abwurf von Ausrüstung und Personal, medizinische Evakuierung, Such- und Rettungsaktionen, Brandbekämpfung und humanitäre Einsätze. Sie kann auch von provisorischen oder unbefestigten Start- und Landebahnen aus operieren. Das mit einer Schnellinstallations-Luftbetankungsanlage ausgestattete Flugzeug KC-390 kann sowohl als Tanker als auch als Empfänger eingesetzt werden. Die Millennium ist vollständig interoperabel innerhalb der NATO und besonders geeignet für agile Kampfeinsätze (ACE).

Die C-390 Millennium, die bereits von den Luftstreitkräften Brasiliens, Portugals, Ungarns, Südkoreas, der Niederlande, Österreichs, Tschechiens, Schwedens, Usbekistans, der Slowakei und Litauens ausgewählt wurde, bietet unübertroffene Fähigkeiten, Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und Leistung, um die taktischen und strategischen Bedürfnisse von Luftstreitkräften weltweit zu erfüllen.