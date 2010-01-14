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Erster C-130J für Kanada frisch lackiert

14.01.2010 RK
C130J_Canada_400x200

Der erste C-130J Super Hercules für Kanada konnte kürzlich frisch lackiert aus dem Lackierhangar im Lockheed Werk Marietta gerollt werden.

Die Luftwaffe Kanadas wird über die nächsten zwei Jahre 17 neue C-130J Super Hercules Transporter übernehmen können und damit ihre älteren Transportmaschinen ergänzen oder ersetzen. Der neue C-130J Transporter wird durch vier Rolls-Royce AE2100D3 Turboprop Triebwerke angetrieben, die je 4.591 PS leisten. Der bewährte Kampfzonentransporter wird seit mehr als 50 Jahren produziert und kann als erfolgreichster Militärtransporter bezeichnet werden.
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