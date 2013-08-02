Erster Airbus A400M Militärtransporter ausgeliefert

Airbus Military hat am 1. August 2013 offiziell den ersten Militärtransporter A400M an die französische Luftwaffe ausgeliefert.

Die Auslieferung des ersten A400M Atlas an Frankreichs Luftstreitkräfte markiert den Beginn einer neuen Ära des militärischen Lufttransports in Europa. Dank der soeben von der französischen Beschaffungsbehörde (DGA) erteilten Auslieferungsgenehmigung kann das Flugzeug mit der Seriennummer MSN 7 ab dem 2. August auf dem Militärflugplatz der französischen Luftstreitkräfte in Orléans-Bricy stationiert werden. Nach mehr als 5.000 Flugerprobungsstunden markiert die Auslieferung einen Höhepunkt der zehnjährigen Entwicklungsphase bei Airbus Military. Ungefähr 40.000 Menschen sind in die Arbeiten für dieses große europäische Verteidigungsprogramm eingebunden. Domingo Ureña, CEO von Airbus Military, erklärte: „Der heutige Tag ist von historischer Bedeutung für die europäische Luftfahrtindustrie, die nunmehr mit diesem völlig neuen Flugzeug die globale Marktführerschaft im militärischen Lufttransportsektor übernehmen wird. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Mitarbeitern bei Airbus Military, Airbus und unseren Zulieferern, durch deren unermüdlichen Einsatz diese enorme Leistung ermöglicht wurde. Gleichfalls danke ich unseren Kunden und der OCCAR, deren jahrelanger Einsatz entscheidend zum Erfolg des Programms beigetragen hat.“ Die erste an Frankreich ausgelieferte A400M wird vor ihrer Eingliederung in die Transportflotte der französischen Luftwaffe zunächst für die weitere Ausbildung der Besatzungen eingesetzt. Die offizielle Übergabefeier wird nach der Sommerpause am Standort der Endmontagelinie in Sevilla stattfinden.