Erster Airbus A330 MRTT für die RAF

Letzte Woche konnte Airbus Military im Werk Getafe bei Madrid den ersten A330 Multirole Tanker Transport für die Royal Air Force vorstellen.

Der MRTT Tanker basiert auf dem Airbus A330-200 und wird für die Royal Air Force in Zukunft von dem eigens dafür gebildeten AirTanker Konsortium betrieben. Die Maschinen werden vorwiegend als Tank- und Transportflugzeuge für die englische Luftwaffe und die Seestreitkräfte benutzt, können aber auch für zivile Transportaufgaben vermietet werden. England hat 14 Future Strategic Tanker Aircraft (FSTA) bestellt, das erste Flugzeug wird Ende 2011 erwartet. Bevor der A330 MRTT zum Flugtestprogramm abheben kann, muss er noch einige Bodentests bestehen.