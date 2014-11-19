Erster A400M für Großbritannien ist ausgeliefert

Am 17. November 2014 ist der erste A400M der Royal Air Force auf dem Stützpunkt Brize Norton eingetroffen, eine offizielle Übergabefeier wird später abgehalten.

Bei den britischen Streitkräften ist der erste A400M Atlas auf die Kennung ZM400 immatrikuliert und wird in Zukunft ab dem Stützpunkt Brize Norton in Oxfordshire eingesetzt. Großbritannien hat zweiundzwanzig A400M in Auftrag gegeben, zwei davon fliegen bereits und bis Ende Jahr sollen bei den Transportverbänden in Brize Norton bereits drei A400M in Betrieb stehen. Die Royal Air Force wird mit dem A400M ihre älteren C-130K Hercules ersetzen.