Erste SkyCourier für Paraguay

Cessna Skycourier Paraguayan Air Force (Foto: Textron Aviation Cessna)

Die paraguayische Luftwaffe hat kürzlich ihre erste militärische Cessna SkyCourier erhalten und wird damit zum ersten militärischen Betreiber dieses Flugzeugtyps in Südamerika.

Die Cessna SkyCourier kann die paraguayische Luftwaffe dabei unterstützen, Gemeinden im ganzen Land mit lebenswichtigen Hilfeleistungen zu beliefern und falls es nötig würde, landesweit medizinische Evakuierungsflüge anbieten zu können. Das zweimotorige Turboprop-Flugzeug in Schulterdecker-Bauweise zeichnet sich durch unübertroffene Zuverlässigkeit und kosteneffiziente Wartung aus und ist damit die ideale Lösung für vielfältige Einsatzszenarien unter unterschiedlichsten und anspruchsvollen Bedingungen.

Cessna Skycourier Paraguayan Air Force Kabine (Foto: Textron Aviation Cessna)

Dank ihrer hohen Nutzlastkapazität und der Möglichkeit, das Flugzeug von einem einzelnen Piloten fliegen zu lassen, wird die SkyCourier die Einsatzfähigkeit der Luftwaffe bei medizinischen Evakuierungen, Patiententransporten und der schnellen humanitären Hilfe im Katastrophenfall erheblich steigern.