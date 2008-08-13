Erste P-8A fertig zusammengeschraubt

Das neue Seeüberwachungsflugzeug für die US Navy, die P-8A Poseidon, konnte bei Boeing gestern die Fertigungshalle verlassen.

Die neue Maschine basiert auf der Boeing 737-800 und ist für die US Navy bestimmt. Gestern konnte die erste P-8A die Endmontagehalle bei Boeing in Renton verlassen. Für die Systemintegration wird die Poseidon Ende Jahr nach Seattle überflogen. Boeing liess verlauten, dass bei der Produktion alles planmässig verlaufen sei.

Die US Navy hat 108 Boeing P-8A Poseidon Flugzeuge bestellt, die Maschinen werden die P-3C ablösen.