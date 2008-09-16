Erste Laser JDAM Versuche mit der B-52H

Auf der Barksdale Air Force Base in Los Angeles wurde erstmals ein Langstreckenbomber Boeing B-52H mit einer Laser Lenkbombe erprobt.

Der Boeing B-52H Bomber kann mit unterschiedlichsten Waffen beladen werden, von der ungelenkten Sprengbombe bis zu atomaren Marschflugkörper können mit dem ehrwürdigen Bomber von Boeing ins Ziel gebracht werden.

Eine erste Versuchsreihe mit einer Laser JDAM Bewaffnung fand am 15. September 2008 satt, ein zweiter Probeeinsatz mit der hochpräzisen Lenkbombe ist auf Ende Jahr geplant.