Erste FA-18F Super Hornet für Australien fliegt

Am 20. Juli 2009 hob die der erste F/A-18F Super Hornet für die australische Luftwaffe zum Jungfernflug ab.

Der Super Hornet startete vom Lambert International Airport in St. Louis und absolvierte einen relativ kurzen Testflug, der rund eine Stunde dauerte. Der erste Super Hornet für die Royal Australian Air Force wird in den nächsten Monaten unter Aufsicht der australischen Luftwaffe durch die US Navy getestet. Die ersten vier F/A-18F Super Hornets werden voraussichtlich im März 2010 in Australien eintreffen. Alle 24 der modernen Mehrzweckkampfflugzeuge sollen bis Ende 2012 bei der Royal Australian Air Force voll einsatzbereit sein und die strategischen F-111 Angriffsflugzeuge von General Dynamics ersetzen.