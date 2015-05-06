Erste F-35A für Norwegen in der Endfertigung

First F-35A Royal Norwegian Air Force on final assembly line (Foto: Lockheed Martin)

Anfangs April ging die erste F-35A Lightning II für Norwegen bei Lockheed Martin in Fort Worth, Texas in die Endfertigung.

Am 9. April 2015 wurden auf der Endfertigungsstraße in Fort Worth drei Rumpfteile von AM-1 zusammengebaut. Norwegen wird nach den USA, Großbritannien, Australien und Holland der fünfte Kunde sein, der eine fertige F-35A übernehmen kann. Laut Lockheed Martin sollen in diesem Jahr für Norwegen neben AM-1 auch AM-2 fertiggestellt werden, ein weiteres Flugzeug befände sich bereits in einem frühen Produktionsstadium, informierte der US-amerikanische Flugzeugbauer weiter.

Norwegen ist bei dem Joint Strike Fighter Programm ein wichtiger Partner, das Land will 54 F-35A beschaffen und damit die F-16A aus den 1980er Jahren ersetzen. Die ersten vier Maschinen für Norwegen werden auf der Luke Air Force Base in Arizona für die Schulung der Royal Norwegian Air Force stationiert.