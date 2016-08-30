Erste F-35A für Japan ist abgehoben

F-35A Japan Erstflug in Fort Worth (Foto: Lockheed Martin)

Am 24. August 2016 hat die erste F-35A Lightning II für Japan auf dem Werkflugplatz von Lockheed Martin in Fort Worth ihren Jungfernflug absolviert.

Japan ist ein wichtiger Joint Strike Fighter Kunde und hat Ende 2011 seine ersten 42 F-35A Lightning II bestellt. Mit der F-35A sollen die F-4J Phantom Kampfjets ersetzt werden. Bei der F-35A handelt es sich um ein Kampfflugzeug der neusten Generation mit starker Ausrichtung auf die Stealth Eigenschaften. Die ersten vier F-35A sollen noch vor Jahresende an Japan übergeben werden, diese werden bei Lockheed Martin in den USA gebaut. Die restlichen 38 F-35A aus diesem ersten Auftrag werden dann in Japan bei Mitsubishi Heavy Industries in einem neuen Werk bei Nagoya endgefertigt.

Die ersten japanischen Piloten werden ab November auf der Luke Air Force Base, Arizona ausgebildet. Die Technikerausbildung hat auf der Eglin Air Force Base, Florida bereits begonnen.