Erste F-35A für Israel abgehoben

F-35A für Israel absolviert Erstflug (Foto: Lockheed Martin)

Auf dem Lockheed Martin Werksflugplatz in Fort Worth absolvierte die erste F-35A Lightning II für Israel ihren erfolgreichen Jungfernflug.

Der erste Testflug der israelischen F-35A fand am 25. Juli 2016 statt. Die israelischen Lightning II Kampfjets tragen die Bezeichnung F-35I und den Namen Adir, Israel hat bisher 33 F-35I bestellt und will bis zu 75 dieser Jets übernehmen. Die ersten beiden F-35I sollen bereits Ende Jahr auf die Basis Nevatim nach Israel überflogen werden.

Israeli Air Force F-35A absolviert Erstflug