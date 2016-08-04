Erste F-35A für Israel abgehoben
04.08.2016 JS
Auf dem Lockheed Martin Werksflugplatz in Fort Worth absolvierte die erste F-35A Lightning II für Israel ihren erfolgreichen Jungfernflug.
Der erste Testflug der israelischen F-35A fand am 25. Juli 2016 statt. Die israelischen Lightning II Kampfjets tragen die Bezeichnung F-35I und den Namen Adir, Israel hat bisher 33 F-35I bestellt und will bis zu 75 dieser Jets übernehmen. Die ersten beiden F-35I sollen bereits Ende Jahr auf die Basis Nevatim nach Israel überflogen werden.