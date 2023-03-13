Erste F-16 für Bahrain ist vorgestellt

F-16 Block 70 Royal Bahrain Air Force (Foto: Lockheed Martin)

Am 10. März 2023 haben offizielle Vertreter der Vereinigten Staaten und Bahrain zusammen mit Lockheed Martin die erste F-16 aus dem Block 70 für Bahrain enthüllt.

Die feierliche Präsentation der ersten F-16 für die Royal Bahrain Air Force fand im Lockheed Martin Werk Greenville im Bundesstaat South Carolina statt. Im Werk Greenville befindet sich die Endmontageline der F-16 Fighting Falcon.

Die erste F-16 aus dem Block 70 absolvierte ihren Jungfernflug am 24. Januar 2023 und wird von Greenville und der Edwards Air Force Base aus weitere Flugtests absolvieren, bevor die erste Maschine im nächsten Jahr nach Bahrain ausgeliefert wird. Bahrain hat insgesamt sechzehn modernste F-16 der vierten Generation bestellt. Das Land betreibt die F-16 Fighting Falcon seit den 1990er Jahren.

Sechs Länder haben sich für F-16 Flugzeuge aus dem Block 70/72 entschieden, der Backlog liegt bei der F-16 heute noch bei 127 Flugzeugen, die alle Greenville produziert werden sollen.

Bei der F-16 C/D aus dem Block 70 handelt es sich um die modernste Fighting Falcon, sie ist mit dem APG-83 Radar von Grumman ausgerüstet. Die F-16 von General Dynamics wird seit Mitte der 1970er Jahre produziert und wird nach bald 50 Jahren von Lockheed Martin immer noch vermarktet und verkauft. Bei der neusten F-16 aus dem Block 70 bildet das APG-83 das Herzstück der Avionik, daneben besticht das Flugzeug mit einer neuen Anzeigeeinheit in der Mittelkonsole, einem modernisierten Missionscomputer von Raytheon, einem Hochleistungs-Ethernet-Datenbus und mehreren weiteren Verbesserungen.

Das komplette Waffensystem bei der F-16 aus dem Block 70 gehört zur vierten Generation und kann sich somit mit sämtlichen Kampfjets der neusten Generation messen. Die Flugzeugzelle hat eine strukturelle Lebensdauer von 12.000 Flugstunden.