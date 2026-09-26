Erste C-390 Millennium an Usbekistan übergeben

Erste C-390 Millennium für Usbekistan (Foto: Embraer)

Embraer hat am 25. September 2026 im Rahmen einer offiziellen Zeremonie am Embraer-Standort in Gavião Peixoto das erste Mehrzweck-Transportflugzeug des Typs C-390 Millennium an die Luftwaffe von Usbekistan übergeben.

An der Veranstaltung nahmen Generalmajor Akhmad Jamolovich Burkhonov, Kommandeur der Luftwaffe, sowie Olimkhon Bakiyevich Rustamov, Direktor der staatlichen Einrichtung „O‘ztextreyd“ und Vertreter der Republik Usbekistan, teil. Der Ende 2024 unterzeichnete Vertrag umfasst zudem ein umfassendes Schulungs- und Supportpaket sowie die Lieferung von Ersatzteilen.

Mit der Übernahme der C-390 Millennium wird Usbekistan zum ersten Betreiber dieses Flugzeugtyps in Zentralasien; dies markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Modernisierung und Stärkung der luftgestützten Mobilitätskapazitäten des Landes.

Mit dieser ersten Auslieferung schließt sich Usbekistan einer wachsenden Gruppe von Nationen an, die die C-390 Millennium einsetzen, und festigt damit die Position des Flugzeugs als neuen Standard im taktischen Lufttransport mittlerer Größe.

Neben der brasilianischen Luftwaffe haben sich auch die Luftstreitkräfte von Portugal, Ungarn, der Republik Korea, den Niederlanden, Österreich, Tschechien, der Republik Usbekistan, Schweden, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Slowakei, Kolumbien und Litauen für dieses Mehrzweckflugzeug der nächsten Generation entschieden. Die C-390 Millennium bietet unübertroffene Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und Performance, um die taktischen und strategischen Anforderungen von Luftstreitkräften weltweit bei nahtloser Interoperabilität zu erfüllen.